Ruim 37.000 mensen mogen uit buitenland stemmen voor Eerste Kamer

In maart mogen 37.173 Nederlanders die in het buitenland wonen hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. Ze hebben zich op tijd geregistreerd. De aanmeldingen gaan via de gemeente Den Haag, die de eindstand woensdag naar buiten heeft gebracht.

Het is de eerste keer dat Nederlanders in den vreemde voor de Eerste Kamer mogen stemmen. Ze krijgen een stembiljet opgestuurd. Dat kunnen ze in een envelop inleveren bij een Nederlandse ambassade, of opsturen naar de gemeente Den Haag. Die telt de buitenlandse stemmen.

De meeste briefstemmers wonen in Duitsland. In dat land hebben 7096 Nederlanders zich geregistreerd. Daarna volgen België (5861), Frankrijk (3870), Groot-Brittannië (2674), de Verenigde Staten (2370), Spanje (2193) en Zwitserland (2122). In totaal wonen de aangemelde Nederlanders in 177 landen en regio’s. Vanuit bijvoorbeeld Belarus, Bhutan, de Malediven, Mongolië, Spitsbergen en Venezuela kwam één aanmelding.

In Nederland kiezen mensen op 15 maart voor de Provinciale Staten. In de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba stemmen inwoners op die dag voor hun kiescolleges. De verkozenen stemmen op 30 mei voor de Eerste Kamer. Nederlanders in den vreemde konden daar tot nu toe niet aan meedoen, omdat ze niet ingeschreven staan in een provincie of bijzondere gemeente.

Om dat op te lossen, is de grondwet veranderd en is er een speciaal kiescollege voor de Nederlanders in het buitenland gemaakt. Daarin is plek voor 25 mensen. Zij stemmen namens de ‘niet-ingezetenen’ mee voor de Eerste Kamer. Voor dat kiescollege zijn 129 mensen uit 27 landen kandidaat.

Nederlanders in het buitenland mogen al langer stemmen voor de Tweede Kamer. Daar zijn momenteel ruim 93.000 mensen voor geregistreerd. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement zijn momenteel ruim 81.000 Nederlanders geregistreerd.