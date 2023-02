Staalbedrijf Tata Steel betreurt overtredingen van milieuregels

Tata Steel in IJmuiden betreurt de overtredingen van milieuregels, waarvoor het staalbedrijf woensdag twee boetes van in totaal 110.000 euro kreeg opgelegd van de rechtbank in Amsterdam. Die overtredingen vonden plaats in de periode van 2018 tot en met 2021. Het ging onder meer om verspreiding van gevaarlijke stofwolken.

“Wij betreuren het dat deze zaken zich hebben voorgedaan”, aldus topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland in een verklaring. “Onze manier van werken is erop gericht om staal te maken op een manier dat het veilig is voor onze mensen, met oog en zorg voor de omgeving en met aandacht voor het milieu. Dat is helaas niet voor 100 procent gelukt. Wij hebben daarom verschillende maatregelen genomen om situaties als deze in de toekomst te voorkomen.”

De rechtbank zei wel oog te hebben voor de moeite die Tata Steel heeft genomen om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken. “Sinds 2019 zetten wij ons met een groot verbeterprogramma extra in om de impact van onze activiteiten op de omgeving verder te verlagen. Daarmee vullen we een eigen ambitie in en komen we ook tegemoet aan de wensen van de omwonenden en de provincie”, zegt Van den Berg.

Milieuorganisatie Greenpeace is niet onverdeeld positief. “Tata Steel staat niet boven de wet en dat blijkt ook uit deze uitspraak. Het is echter tijd dat Tata Steel het ethische besef krijgt dat een fatsoenlijk bedrijf geen vervuiling veroorzaakt, zonder dat er aangiftes, boetes of dwangsommen aan te pas hoeven komen”, aldus een woordvoerder.

De dorpsraad van Wijk aan Zee stelt in een reactie dat de boete laat zien dat “het maatschappelijk draagvlak voor Tata Steel is verdwenen. We willen een zo vervuilend bedrijf in Nederland niet meer.” Toch vindt de dorpsraad de opgelegde boetes “lachwekkend”. “Die weerhouden een bedrijf dat in staat is meer dan een miljard euro per jaar brutowinst te draaien echt niet ervan de voet op het gaspedaal te zetten. Wij hopen dat de uitspraak van vandaag de duw is die Tata Steel nodig heeft om de bedrijfscultuur radicaal te gaan veranderen”, aldus de raad.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt in een reactie dat “deze uitspraak laat zien dat handhaving van de milieuregelgeving niet alleen bestuursrechtelijk, maar ook strafrechtelijk effectief is”. Heijnen laat weten het van groot belang te vinden dat Tata Steel en elk ander bedrijf in Nederland zich aan de milieuregels houdt, in het belang van de gezondheid van het milieu, de leefomgeving en de omwonenden nu en in de toekomst. “Ik spreek het bedrijf donderdag en zal dit dan nogmaals benadrukken.”