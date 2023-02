Volgens familie drie Nederlanders omgekomen door bevingen Turkije

Twee Nederlandse mannen en een vrouw uit Zutphen zijn in Turkije door de aardbevingen om het leven gekomen, heeft een familielid woensdag bevestigd. Het gaat om Yilmaz Köse (53), zijn vader Hamis Köse (87) en diens vrouw Leyla Köse (69). Hun lichamen zijn woensdagochtend onder het puin van een appartementencomplex in Antakya in het zuiden van Turkije gevonden, zegt Esraa, de dochter van Yilmaz Köse. Haar zusje en haar moeder raakten door de aardbevingen gewond en zijn onder het puin gehaald.

Esraa heeft haar vader voor het laatst zondagavond gesproken toen ze op het vliegveld van Düsseldorf in Duitsland was. De familie zou de verloving van haar zusje in Turkije gaan vieren. Daarna heeft ze niks meer van hem vernomen. Esraa zou voor de viering ook die kant op gaan maar haar vlucht werd in Istanbul geannuleerd vanwege slecht weer waardoor ze niet in Antakya was op het moment van de aardbevingen.

Eerder werd bekend dat de 26-jarige Furkan Kazci uit Deventer door de aardbevingen in de plaats Kahramanmaraş om het leven kwam. Dat werd door de Deventer Centrum Moskee en zijn voetbalclub Turkse Kracht Deventer op Facebook bevestigd. De burgemeester van Deventer Ron König schrijft op Twitter dat de voetbalclub bekend heeft gemaakt “dat een van hun dierbare leden is omgekomen bij de aardbeving in Turkije. Wij leven mee met familie, vrienden en Turkse Kracht.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de drie mannen en de vrouw nog niet bevestigen. Een woordvoerder geeft wel aan dat de mannen op de lijst staan van vermiste Nederlanders. Van de vrouw is nog niet bekend of ze ook op die lijst staat. Het ministerie meldde eerder dat er zeven Nederlanders worden vermist in Turkije.