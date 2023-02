Uitspraak in strafzaak tegen ‘godfather van Twente’

De rechtbank in Almelo doet woensdag uitspraak in de zaak tegen de ‘godfather van Twente’, over een reeks ernstige geweldsmisdrijven. Het gaat onder meer om het in brand steken van een kapper in Enschede en een poging tot liquidatie van een man in het Duitse Gronau.

Het Openbaar Ministerie eiste in november een celstraf van 26 jaar en 7 maanden tegen de 42-jarige Simo D. en de 35-jarige Marcus T., voor hun rol als opdrachtgever en organisator van de aanslagen. D. zou zichzelf beschouwen als de ‘godfather van Twente’. Het geweld vloeide volgens het OM voort uit “een nietsontziende oorlog tussen twee bendes”. De geëiste straf is de maximale voor dergelijke feiten.

Op 2 februari 2017 werd het slachtoffer in zijn kapperszaak in Enschede overgoten met een mengsel van benzine en olie en in brand gestoken. Hij kon op het nippertje worden gered door iemand die daar in de buurt ramen stond te lappen, maar liep zeer ernstig letsel op. De aanslag betrof een vergissing: het slachtoffer had de kapperszaak kort daarvoor overgenomen van het beoogde doelwit.

De aanslag in Gronau op 24 mei 2017 was eveneens een vergissing. Het slachtoffer daar was de broer van het beoogde doelwit. De man werd bij zijn woning onder vuur genomen en door vier kogels geraakt. Snel medisch ingrijpen redde zijn leven.

Op 19 september 2017 werden in Enschede kort na elkaar een woning en een loungeclub beschoten met een automatisch wapen. Op 11 november 2017 volgde nog een aanslag met een brandbom op een woning in Almelo, waarbij de bewoonster ternauwernood aan de dood ontsnapte.