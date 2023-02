Werkgevers: opnieuw rijdt ongeveer helft bussen ondanks staking

Naar schatting rijdt ondanks de staking in het streekvervoer ook woensdag ruim 50 procent van de bussen van vervoerders waarvan medewerkers meedoen aan de actie. Dat meldt althans werkgeversvereniging VWOV. Ook dinsdag en maandag zou ongeveer de helft van de bussen wel hebben gereden, volgens VWOV.

Vakbond FNV meldde dinsdag overigens het niet eens te zijn met de schatting van VWOV dat de helft van de streekbussen op de tweede dag van de staking in het regionale openbaar vervoer zou rijden. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag berekende dat er dagelijks 6000 mensen werkzaam zijn in het regionale openbaar vervoer en volgens hem hadden FNV en CNV samen 4500 mensen geregistreerd als staker. “Daarmee kom je dus op 75 procent.”

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. Het gaat hierbij om een staking, georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, voor twee cao’s in het streekvervoer. Onder de ene cao vallen 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. De kleine cao Multimodaal geldt voor 1300 medewerkers, voornamelijk treinpersoneel. Bij beide cao’s willen de medewerkers dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk te verlagen.

Het aantal stakers wisselt per regio, zien vervoerders volgens VWOV. De werkgeversorganisatie laat weten dat bij QBuzz in Utrecht bijvoorbeeld rond de 60 procent van de bussen rijdt. De tram rijdt er niet. “In het vervoergebied Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem rijdt 70 procent van de bussen en ook de regionale trein rijdt hier.” Arriva heeft laten weten dat in Lelystad de helft van de bussen rijdt. In het zuiden rijden ook woensdag weer minder bussen, aldus VWOV. Zo is dat in Limburg rond de 30 procent, en in Brabant rond de 20 procent.