Aboutaleb: we blijven lobbyen voor landelijk vuurwerkverbod

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zal namens zijn stad blijven lobbyen in Den Haag voor een uitbreiding van een plaatselijk Rotterdams naar een landelijk vuurwerkverbod. Dat zei hij tijdens een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling met de commissie Bestuur, Organisatie, Financiƫn en Veiligheid van de Rotterdamse raad.

Aboutaleb erkende dat het ontbreken van landelijke regels de naleving van de plaatselijke regels bemoeilijkt. Dat komt volgens hem mede doordat vuurwerk in bijna dertig Rotterdamse zaken “gewoon legaal te koop is” in de oud- en nieuwperiode. Hij hoopt dat een tweetal lopende rechtszaken van de stad tegen de legale verkoop voor verandering kunnen zorgen.

De partijen reageerden vrijwel unaniem verbaasd op het bericht van het stadsbestuur dat tijdens oud en nieuw niemand een bekeuring heeft gekregen wegens het overtreden van het afsteekverbod. In de stad werd voor en tijdens de jaarwisseling massaal vuurwerk afgestoken. Het gebrek aan handhavers zou de belangrijkste reden zijn. De beoogde boete was 100 euro per overtreding.

Sommige partijen hadden weinig begrip voor het uitblijven van boetes. “De stad heeft ook genoeg mensen op de been als Feyenoord tegen Ajax speelt en daarbij niet eens supporters van de uitspelende ploeg aanwezig zijn,” wreef Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren Aboutaleb in.

De burgemeester beloofde nog uit te zoeken of de gehanteerde tactiek bij de controle op naleving van het afsteekverbod voldoende was. “U kunt van me aannemen dat we blijven kijken of er andere en betere manieren zijn om de huidige regels te handhaven”, zei hij nog.

In Rotterdam is een brede politieke meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod. Aboutaleb herhaalde dat ongeveer de helft van de vuurwerkslachtoffers omstanders zijn die zich in deopenbare ruimte bevinden.

De schade aan de openbare eigendommen in Rotterdam bedroeg tijdens de afgelopen jaarwisseling iets boven de 300.000 euro. Dat is wat minder dan het jaar ervoor toen er ook, mede vanwege corona, een landelijk afsteekverbod was.

Tijdens oud en nieuw was er behalve in Rotterdam nog een afsteekverbod in elf andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Utrechtse Heuvelrug en Apeldoorn. Dit verbod werd ook in die plaatsen massaal genegeerd.