Donaties van gemeenten stijgen tot boven de 3 miljoen euro

Steeds meer gemeenten maken 1 euro per inwoner over voor de hulpverlening na de aardbevingen in Turkije en Syriƫ. Het totale bedrag van die donaties is donderdag gestegen tot boven de 3 miljoen euro.

In de afgelopen dagen hebben zo’n twintig gemeenten aangekondigd dat ze geld overmaken. De teller staat nu op bijna 3,1 miljoen euro. Dat is zo’n 17 procent van de totale Nederlandse bevolking van naar schatting 17,8 miljoen mensen.

Onder de gevende gemeenten zijn Amsterdam, dat zo’n 905.000 euro heeft toegezegd, en Rotterdam (664.000 euro). Andere grotere steden die meedoen zijn Apeldoorn (ruim 167.000 euro), Arnhem (ongeveer 165.000 euro), Enschede (ruim 160.000 euro), Amersfoort (ongeveer 160.000 euro) en Zwolle (132.500 euro).