De politie heeft drugs gevonden in een vrachtwagen met hulpgoederen voor het rampgebied in Turkije en Syriƫ waar maandag een zware aardbeving plaatsvond. De drugs werden in een van de vrachtwagens gevonden, de andere vijf voertuigen worden nu ook doorzocht. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De politie kreeg om 03.00 uur een tip dat er drugs in de vrachtwagen zaten. De hulpgoederen worden zo snel mogelijk teruggegeven aan de organisatie.