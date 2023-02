ISN: vrijdagpreek in teken solidariteit aardbevingsslachtoffers

De vrijdagpreek in veel moskeeën in het land staat deze week in het teken van solidariteit met de aardbevingsslachtoffers. Dat laat de Islamitische Stichting Nederland (ISN) weten, de organisatie die 148 moskeeën vertegenwoordigt. Ook wordt een zogenoemd begrafenisgebed gehouden voor de overledenen in het rampgebied.

De stichting zamelt ook geld in voor de getroffenen. De teller staat inmiddels op 2,8 miljoen euro. ISN is “overweldigd” dat zoveel mensen geld doneren. Ook vrijdag wordt weer een oproep gedaan in de moskeeën een bijdrage te leveren.

“De solidariteit die wij zien, is hartverwarmend”, meldt de stichting. “Wij zijn verheugd en dankbaar voor de steun uit alle lagen van de samenleving, ongeacht religie of afkomst. Het geeft ons trots en een warm gevoel te weten dat we samen in actie komen voor deze noodsituatie.”

De stichting krijgt onder meer telefoontjes van onderwijzers die inzamelacties op school houden. “En overal in het land zijn organisaties begonnen met het inzamelen van hulpgoederen en geld.” De donaties gaan in eerste instantie naar primaire levensbehoeften en acute hulp, aldus ISN.