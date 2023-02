Meer samenwerking Schoevers met bemiddelaars van supportprofessionals

In februari meldde de Nationale Onderwijsgids dat Schoevers strakker gaat samenwerken met bemiddelaars van supportprofessionals. Schoevers is al meer dan 100 jaar de grootste aanbieder van opleidingen als het gaat om supportfuncties. De opleider biedt meer dan 150 opleidingen tot bijvoorbeeld secretaresse, op zowel MBO- als HBO-niveau. Secretaresse dekt echter allang de lading niet meer volgens Schoevers.

Ook Intermediair.nl meldt dat een secretaresse te oubollig klinkt, terwijl de huidige ‘secretaresses’ echt niet alleen op een machine brieven zitten te tikken en koffie uitdelen. De termen p.a. (personal assistent) en officie manager passen soms veel meer omdat de organiserende taken ook de schouders van deze vrouw óf man rusten. Intermediair.nl noemt namelijk ook dat mannen ondervertegenwoordigd zijn in deze branche, maar dat dat ook een beetje ligt aan het imago.

Vervangende secretaresse

Met de krapte op de arbeidsmarkt en het volgens het CBS stijgende ziekteverzuim kan de spin in het web met de functienaam secretaresse erg gemist worden. Een mooie optie is dan het inhuren van een vervanger, een interim-secretaresse. Zeker bij een vervanging voor zwangerschap kan dat helpend zijn. Een interim heeft vaak goede eerdere ervaringen, zeker in de specifieke sector waarin hij/haar gevraagd wordt om te werken. De vervanger wordt, als er gebruik gemaakt wordt van een interim-bureau, ook goed geselecteerd op de eisen die gesteld worden. Zo wordt de juiste secretaresse bij het juiste bedrijf gezet.

Secretaresses voor iedere branche

Bureaus als 2assistU zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van supportposities. Zij kunnen snel een goede interim-secretaresse zoeken voor de vraag van de klant. Of de klant nu een secretaresse, personal assistent of officemanager zoekt binnen de retail, advocatuur, consultancy, corporate finance of bijvoorbeeld makelaardij. Bureaus als deze gaan prat op snel schakelen, persoonlijk contact en vertrouwen.

Een interim-secretaresseinhuren

Meer bedrijven dan men aanvankelijk denkt maken gebruik van interim-officemanagers. Grotere bedrijven als Bol.com, Hema en Hunkemöller maken gebruik van interim secretaresses. Mocht men een interim nodig hebben, dan begint de procedure met een gesprek om uit te vinden wat de klant belangrijk vindt. Dit om de zoektocht naar een kandidaat zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Al binnen 24 tot 48 uur na dit gesprek maakt het bureau dan een schifting tussen alle beschikbare interim secretaresses.

De meest geschikte officemanagers worden vervolgens extra bevraagd om tot de meest geschikte persoon voor de functie te vinden. De drie à vier meest geschikte kandidaten worden vervolgens aan de klant voorgesteld. Overigens begeleidt een bureau ook de onderhandelingen tussen de interim en de klant om op die manier een positieve uitkomst voor iedereen te realiseren. Wanneer een interim-secretaresse dan is aangesteld, houdt een bureau contact met zowel de interim als de klant. Op die manier kunnen ze blijven evalueren hoe het gaat.