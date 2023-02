OM eist tot 6 jaar cel tegen verdachten plofkraken

Tegen de verdachten van een serie plofkraken in Duitsland heeft het Openbaar Ministerie donderdag in de rechtbank in Utrecht celstraffen tot zes jaar geëist. De groep wordt verdacht van het plegen en voorbereiden van plofkraken, waaronder in het Duitse Wachtendonk in augustus 2020.

In dat jaar waren op verschillende plaatsen plofkraken in Duitsland. Een aantal daarvan slaagden. Daarbij zou 300.000 euro zijn buitgemaakt.

De vermeende leider van de groep, een 29-jarige Utrechter, kwam in september 2020 om het leven in een bedrijfspand aan de Californiëdreef in de Utrechtse wijk Overvecht, waar hij met explosieven oefende op een geldautomaat en instructiefilmpjes maakte. Die automaat had hij besteld in Duitsland. De politie had er een peilbaken en afluisterapparatuur in verstopt. Later bestelde hij nog eens vijf geldautomaten bij de Duitse firma, bleek deze week tijdens het strafproces tegen de medeverdachten. De politie luisterde de verdachten maandenlang af.

Een van de zes verdachten uit de groep is een 25-jarige man uit Utrecht die in hoger beroep is veroordeeld tot vier jaar cel voor het doodrijden van een 20-jarige vrouw in december 2020. Hij beaamde deze week tegenover de rechtbank dat hij een testrit aan het maken was, om te kijken hoe hard de auto kon rijden. Hij reed met een snelheid van 265 kilometer per uur op de A2 bij Nieuwegein, waar hij een klapband kreeg en op de auto knalde van de vrouw uit Nieuwegein. Ze was op slag dood.

Vijf mannen van begin twintig uit Utrecht en Den Bosch en een 31-jarige vrouw uit Den Bosch worden allen verdacht van het voorbereiden van plofkraken. Het OM verdenkt drie van hen ervan dat ze daadwerkelijk een plofkraak hebben gepleegd of dat probeerden.

De 31-jarige vrouw uit Den Bosch, de vriendin van de overleden leider van de groep, zou pakketjes met explosieven hebben vervaardigd. De politie vond in een berging in Den Bosch een zeer gevaarlijke hoeveelheid explosieve stoffen en ontruimde na deze vondst een compleet woonblok.

De strafzaak gaat volgende week verder met de pleidooien en de strafeis tegen de zesde verdachte.