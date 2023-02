Signi zoekhonden definitief zaterdag naar rampgebied Turkije

Het is zeker dat een team van de Nederlandse stichting Signi zoekhonden zaterdag vertrekt naar Turkije om te helpen in door aardbevingen getroffen gebied, meldt de stichting. Vijf mensen en vijf honden gaan in het rampgebied zoeken naar vermisten.

Eerder was het vertrek nog niet zeker, maar was het team al wel bezig met voorbereidingen.

Het gaat om vier Mechelse herders en een labrador die met begeleiders naar Turkije afreizen, vertelt een woordvoerder van de stichting tegenover Omroep Brabant. De honden zijn getraind om mensen onder het puin terug te vinden.

De speurhonden van Signi zijn sinds 2004 ingezet bij zoekacties in onder meer Japan, Thailand en Sri Lanka (tsunami’s 2004 en 2011), Nepal (aardbeving, 2012), de Filipijnen (na de tyfoon Haiyan in 2013) en Haïti (aardbeving 2010), maar ook na natuurrampen in de Verenigde Staten, Pakistan, Turkije en Marokko. Op aanwijzingen van de honden werden honderden vermisten onder het puin of onder modderlagen vandaan gehaald.

Het aantal doden in Turkije en Syrië na de zware aardbevingen van maandag steeg donderdag tot meer dan 20.000. In Turkije zijn volgens jongste cijfers van de autoriteiten en hulpverleners zeker 17.406 mensen omgekomen. In Syrië steeg het dodental verder richting 3400. Ook zijn er tienduizenden gewonden.