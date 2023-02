Tussenstand opbrengst Giro555 voor Turkije en Syrië 9 miljoen

De voorlopige opbrengst op Giro555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is ruim 9 miljoen euro. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.

De tussenstand was aan het einde van donderdagochtend 9.021.272 euro. “In heel het land zijn mensen volop bezig met inzamelacties om Giro555 te steunen”, zegt actievoorzitter Michiel Servaes, die zelf in Turkije is en doorreist naar de ernstig getroffen miljoenenstad Gaziantep. “We zien grote betrokkenheid van zoveel Nederlanders, dat is heel bijzonder om te zien.”

Woensdag is een landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving, waarbij ook de landelijke en regionale media zijn betrokken. Zo maken NPO, RTL en Talpa een gezamenlijk programma, dat op NPO 1 wordt uitgezonden. In Beeld & Geluid in Hilversum komt een belpanel met bekende Nederlanders.

Dinsdagmiddag werd Giro555 geopend nadat een dag eerder zware aardbevingen waren in het zuidoosten van Turkije en het grensgebied van Syrië.

Giro555 is een initiatief van samenwerkende hulporganisaties (SHO), waaronder Stichting Vluchteling, Cordaid, Oxfam Novib, UNICEF Nederland en het Nederlandse Rode Kruis.