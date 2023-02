Twitter-akkoord Curaçao en Venezuela over heropening grenzen

Curaçao en Venezuela lijken een akkoord te hebben bereikt over de heropening van de grenzen. Donderdag heeft Curaçao een voorstel gedaan aan het Latijns-Amerikaanse buurland om vanaf 3 april de lucht- en maritieme grenzen weer te openen, zo maakte de regering van Curaçao bekend. Kort daarop reageerde de Venezolaanse regering via Twitter positief op het voorstel.

Venezuela verwelkomt de heropening en noemde het ‘een beslissing die bijdraagt aan economische ontwikkeling, sociale interactie en het versterken van onze historische banden’. De gang van zaken is opmerkelijk omdat Nederland verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid van alle landen in het Koninkrijk, waaronder Curaçao.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukte tijdens een persconferentie in Willemstad in oktober vorig jaar dat er ruimte is voor technisch overleg over een geleidelijke heropening, maar dat daarvoor nog verschillende hordes moeten worden genomen. Over de heropening van de grenzen heeft vorige week technisch overleg plaatsgevonden op Curaçao.

De situatie wordt bemoeilijk door het feit dat Nederland begin februari 2019 besloot de regering van president Nicolas Maduro niet langer te erkennen vanwege, volgens Nederland, oneerlijke verkiezingen. Op 19 februari sloot Venezuela daarop de grenzen met Curaçao, Aruba en Bonaire.