Waarom krijg je vreetkicks na cannabisgebruik?

Als je wel is eens jointje hebt gerookt, herken je meteen het hongergevoel of liever gezegd de vreetkick die daar op volgt. Er bestaat ook een Engels woord voor: The Munchies. Vooral THC en niet CBD is hier de boosdoener en heeft de grootste invloed op de vreetkick. Maar hoe komt dit eigenlijk? En wat kun je tegen deze zogenaamde vreetkicks doen? Wetenschappers hebben zich er inmiddels over gebogen en zijn er uit. Het komt door het endocannabinoïdensysteem. Het wat?

Het endocannabinoïdensysteem

Ieder mens heeft blijkbaar een endocannabinoïdensysteem dat bestaat uit receptoren door het hele lichaam. Zo heb je receptoren in je hersens, je ruggengraat, je lever, je maag-darmstelsel en je voortplantingsorganen. Cannabinoïde receptoren zitten in het membraan van diverse celtypes in het lichaam. Enerzijds in de extracellulaire ruimte en anderzijds binnenin de cel. Het membraan fungeert als een beschermde barrière waar receptoren reageren op chemische stofjes van buiten de cel. Als een cannabinoïde zich bindt aan een cannabinoïde receptor veroorzaakt dit een tijdelijke verandering in de celfunctie. Hierdoor wordt een reeks effecten geactiveerd. Op die manier speelt het systeem een rol bij het reguleren van diverse lichaamsfuncties, zoals pijn, emotie, immuunreactie, geheugen en jawel… eetlust.

Wanneer THC zich dus bindt aan bepaalde receptoren, krijg je een onbedwingbare trek in vooral heel veel zoet en vet eten. In de grootste coffeeshop in Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld een speciale menukaart met grote milkshakes, dikke tosti’s, wraps maar ook vegetarische gerechten om de honger van hun klanten te kunnen stillen.

De rol van de reukbol

Recent onderzoek door een team Europese wetenschappers heeft uitgewezen dat de reukbol een centrale rol speelt in cannabis gerelateerde trek. Reukbollen bevinden zich boven de neusholte in de frontale kwab van de hersenen. Aan de reukbollen zitten zenuwen die een verbinding vormen met het reukslijmvlies. Zij ontdekten dat wanneer THC zich verbindt aan de reukbol bij muizen, het vermogen van de muizen om voedsel te ruiken en te proeven verbeterde. Ook ratten die THC kregen, roken voedselgeuren langer en aten veel meer dan de controlegroep die geen THC kreeg. Cannabisgebruik zorgt er dus naar alle waarschijnlijkheid voor dat alles veel aantrekkelijker ruikt en smaakt, en we er dus naar gaan verlangen.

Dopamine en Ghreline

Ander onderzoek wees uit dat THC de afgifte van dopamine in de Nucleus Accumbens verhoogt. De Nucleus Accumbens is een deeltje in de hersenen wat een belangrijke rol speelt bij positieve belevingen, zoals verlangen, motivatie, passie en bevrediging. Dit deeltje in de hersenen speelt ook een rol in het controleren van je eetlust en heeft tegelijkertijd effect in hoe je van ‘eten’ geniet. THC heeft bovendien een soortgelijk effect op de hypothalamus waar de productie van Ghreline, het hongerhormoon, wordt gestimuleerd. Geen wonder dus dat je na het roken van een joint de ijskast in duikt!

Wat kun je er tegen doen?

Overigens zijn de vreetkicks voor sommige mensen juist zeer welkom. Kankerpatiënten die weinig eetlust hebben door de chemotherapie, hebben baat bij de munchies en blijven door cannabisgebruik beter op gewicht. Maar ben je gezond en wil je liever geen vreetbuien? Dan geldt nog altijd voorkomen is altijd beter dan genezen! Zorg voor een bodempje en neem een stevige maaltijd voordat je cannabis gaat gebruiken. Zet wat gezonde snacks in je ijskast en haal geen chips maar popcorn in huis. Poets je tanden of kauw op een kauwgommetje. Iets drinken helpt ook om je ergste hongergevoel te stillen. Als de trek dan nog niet is verdwenen, lekker slapen doet ook wonderen!