Werkgevers: ov-staking levert meer overlast in zuiden op

De vierde dag van de staking in het streekvervoer levert opnieuw meer overlast op in het zuiden, meldt werkgeversvereniging VWOV. In Brabant rijdt tussen de 15 en de 20 procent van de bussen, in Limburg gaat het volgens VWOV om 30 procent.

Landelijk gezien is het beeld dat de helft van de bussen rijdt, dit komt overeen met het beeld van de werkgeversvereniging van eerdere dagen. VWOV vertegenwoordigt vervoerders Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz.

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. Het gaat hierbij om een staking, georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, voor twee cao’s in het streekvervoer. Ze voeren actie voor een hoger loon en willen ook maatregelen om de werkdruk te verlagen.