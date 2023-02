Boerenorganisaties hekelen blijvende onduidelijkheid stikstofplan

Boerenorganisaties hekelen de aanhoudende onduidelijkheid vanuit het kabinet op het gebied van nieuwe stikstofmaatregelen. Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal heeft aangekondigd grote vervuilers aan te gaan pakken en op die manier ruimte te creëren voor boeren die buiten hun schuld illegaal stikstof uitstoten (PAS-melders). Maar volgens belangenorganisatie LTO Nederland en boerenactiegroep Agractie blijft voor deze beide groepen nog veel onduidelijk.

LTO had gehoopt op meer duidelijkheid over waar piekbelasters aan toe zijn. Het kabinet gaat vanaf dit voorjaar zo’n 3000 bedrijven benaderen die veel stikstof uitstoten met een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Maar concreter is dit nog niet.

“Het kabinet is aan de boeren verplicht om hier transparant over te zijn”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. “Je kunt onmogelijk van een ondernemer vragen om een besluit over zijn toekomst te nemen terwijl hij niet kan overzien wat de consequenties van die keuze zijn. De onrust die bij veel boeren en tuinders leeft, wordt nog niet weggenomen”.

Agractie gaat grotendeels in die kritiek mee. Daar voegt voorman Bart Kemp nog aan toe dat het goed is dat ook de vervoersector en de industrie stikstofbeperkingen opgelegd krijgen, maar hij vindt dat die sectoren nog niet hetzelfde worden behandeld als boeren. Ook de industrie zou overgebleven stikstofruimte moeten gaan afstaan, vindt Kemp.

Verder herhalen de organisaties hun kritiek op het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd. Zij achten dit allebei onhaalbaar.

Ook branchevereniging Bouwend Nederland had graag duidelijker willen hebben hoe het kabinet de gewonnen stikstofruimte wil inzetten. “Maar we zijn blij met de keus van het kabinet om piekbelasters versneld uit te kopen en zo daadwerkelijk de stikstofuitstoot in Nederland terug te brengen”, staat in een reactie.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt de plannen nog te bestuderen en kan nog niet met een inhoudelijke reactie komen. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME laat weten die maandag te hebben.