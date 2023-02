BuZa: Turkse database van omgekomen personen aardbevingen

Familieleden die op zoek zijn naar informatie over personen die zijn omgekomen door de aardbevingen in Turkije en Syrië kunnen daarvoor terecht bij een speciale database van de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ouders en kinderen kunnen via het digitale gezondheidsportaal van de Turkse overheid controleren of een gezinslid voorkomt in de database van AFAD. Buitenlandse Zaken heeft in het liveblog over de aardbevingen een URL geplaatst die doorverwijst naar het portaal.

Alleen ouders en kinderen van een vermist persoon kunnen informatie inwinnen op basis van hun nationale identificatienummer, schrijft het ministerie. Broers, zussen en andere familieleden hebben geen toegang tot het portaal.

Ook het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR raadt mensen aan contact te leggen met AFAD als het gaat om vermiste familieleden of vrienden. Het team zegt via diverse kanalen overspoeld te worden met wanhopige berichten over mogelijke locaties van slachtoffers. “Wij snappen de grote zorgen en dat alles op alles wordt gezet om vermiste familie en vrienden onder de aandacht te brengen”, zegt USAR. “Helaas kunnen wij niet elk bericht nagaan en reageren daarom niet op deze verzoeken.”

USAR legt uit dat het bepalen van zoekacties het werk is van lokale autoriteiten, samen met de reddingsteams. Het zoekgebied wordt verdeeld in sectoren. Elke sector krijgt een team toegewezen. Dit gebied wordt “uitgebreid verkend en uitgekamd”, voordat een team verdergaat naar een nieuwe sector, aldus het Nederlandse reddingsteam.