Honderden mensen bij vrijdaggebed Turkse moskee in Rotterdam

Honderden mensen hebben in de Turkse Mevlana Moskee in Rotterdam-West het vrijdaggebed bijgewoond. Er was maar net genoeg ruimte voor alle aanwezigen. Imam Ismail Mercimek stond stil bij de duizenden slachtoffers van de aardbevingen in het grensgebied van Turkije en Syrië.

De preek stond in het teken van solidariteit, net als bij de ongeveer 150 andere moskeeën die zijn aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland. Mercimek noemde de aardbevingen een beproeving. “Wij worden als mensen getest”, zei hij. Dat geldt niet alleen voor degenen in Turkije die dierbaren of hun huis zijn verloren, ook de mensen in Nederland worden getest in hun barmhartigheid, aldus de imam.

Er was een normaal gebed en een speciaal begrafenisgebed, voor de mensen die zijn overleden. Mercimek kon zich niet herinneren dat hij dat eerder op deze manier heeft gehouden.

Eerder liet Mercimek al weten dat het leed groot is. Hij wees niet alleen op de duizenden mensen die zijn omgekomen, maar ook op de vele mensen die gewond zijn geraakt. Binnen de gemeenschap van de Mevlana Moskee hebben meerdere mensen familie in het rampgebied en zijn ook mensen familieleden kwijtgeraakt. Zo heeft iemand zijn zus verloren, vertelde Mercimek. Een aantal leden van de moskee vertrok eerder deze week al naar familie in het rampgebied in Turkije.

Veel mensen van de Mevlana Moskee en uit de omgeving kwamen de afgelopen dagen spullen bij de moskee brengen, waaronder dekens en luiers. In en op het terrein van het gebedshuis staan nog honderden gevulde dozen opgestapeld en er liggen stapels pallets. Volgens een vrijwilliger van de moskee zijn de afgelopen dagen meerdere vrachtwagens richting Turkije vertrokken en staan er nog een paar klaar om gevuld te worden. Inmiddels is opgeroepen om vooral geld te doneren. Via de Islamitische Stichting Nederland is tot en met vrijdagochtend 3,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers.