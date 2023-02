Jetten: bijna geen fossiele brandstoffen meer uit Rusland

Nederland importeert, afgezien van een relatief beperkte hoeveelheid vloeibaar gemaakt gas (LNG), nauwelijks nog fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat meldt energieminister Rob Jetten.

Sinds de invasie in Oekraïne proberen Nederland en andere Europese landen snel onafhankelijk te worden van energiedragers uit Rusland. Dat is volgens Jetten belangrijk omdat de export van fossiele brandstoffen goed is voor 60 procent van de Russisch overheidsinkomsten.

Rusland was voor de oorlog goed voor een kwart van de Nederlandse aardgasimport. Nu komt via de pijpleidingen bijna geen gas meer binnen. Het Russische aandeel in de LNG-import is gehalveerd, van 30 procent in 2021 naar 15 procent nu.

“We hebben al die tijd hard gewerkt om alternatieven te vinden, energie te besparen, sneller te verduurzamen en de gestegen energieprijzen waar mogelijk te dempen”, aldus Jetten. “We blijven hard werken om in de huidige gasbehoeften te voorzien.”

Ook voor komende winter moeten de gasopslagen voor minstens 90 procent worden gevuld, om te voorkomen dat bij extreme kou tekorten kunnen ontstaan. Daarnaast wordt ingezet op verdere uitbreiding van de opslagcapaciteit voor LNG, en op gezamenlijke inkoop in EU-verband.

De invoer van Russische ruwe olie is sinds december niet meer toegestaan. Deze maand kwam daar een verbod op geraffineerde producten als diesel en kerosine bij. Jetten tekent daarbij aan dat nooit helemaal valt uit te sluiten dat bij deze brandstoffen ook olie uit Rusland is bijgemengd.

Kolen mogen als sinds augustus niet meer uit Rusland worden geïmporteerd. Kolencentrales draaien nu vaker op steenkool uit Australië, Zuid-Afrika en andere landen in Noord-West Europa.