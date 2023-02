Nederlands reddingsteam redt na 106 uur jongen (8) in rampgebied

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft 106 uur na de aardbeving een jongen van 8 jaar oud levend onder het puin vandaan gehaald in Turkije. Het jongetje met de naam Ibrahim was aanspreekbaar en is meegenomen door een ambulance, meldt USAR.

“Geef nooit op”, schrijft landelijk commandant USAR Arjen Littooij op Twitter. Hij spreekt van geweldig nieuws. “Nog steeds zetten we alles op alles om ieder leven te redden.” Ook reddingsteams uit Turkije en andere landen hebben vrijdag nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Het Nederlandse team ging vrijdagmorgen weer vroeg op pad om overlevenden op te sporen in het Turkse rampgebied. De kans om nu nog levenden te vinden, wordt steeds kleiner. De afgelopen dagen redde het team al elf mensen.

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden met ze mee.

Het aantal doden in Turkije en Syriƫ na de zware aardbevingen van maandag steeg vrijdag naar bijna 23.000.