Premier Rutte roept op: doneer voor slachtoffers aardbevingen

Minister-president Mark Rutte noemt het “hartverwarmend” dat veel Nederlanders bijvoorbeeld kleding en dekens inzamelen of via Giro555 geld doneren voor de slachtoffers van de zware aardbevingen begin deze week in Turkije en SyriĆ«. Hij roept anderen tijdens zijn wekelijkse persconferentie op dat voorbeeld te volgen.

Er is in het rampgebied “gebrek aan alles”, zegt Rutte. “Iedere vorm van steun blijft welkom.” Nederland droeg zelf via de Verenigde Naties al 10 miljoen euro bij voor directe noodhulp. Daarnaast helpen militairen mee bij het zoeken naar overlevenden en is vrijdag een transportvliegtuig naar Turkije vertrokken om te helpen bij het vervoer van gewonden.

De hulp die Nederland op deze manier biedt “levert soms lichtpuntjes op”, zegt Rutte. Zeker de eerste dagen na de ramp konden nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. “Wij blijven kijken wat we verder nog kunnen doen”, aldus de premier.