Rutte: complottekst op Anne Frank Huis ‘verwerpelijk’

Minister-president Mark Rutte noemt het “verwerpelijk” dat eerder deze week een complottekst werd geprojecteerd op het Anne Frank Huis in Amsterdam. “Voor antisemitisme is in ons land geen plaats; we kunnen en mogen dit nooit accepteren”, twittert de premier.

De politie liet vrijdag weten onderzoek te doen naar de tekst, waarin de suggestie wordt gewekt dat het beroemde dagboek van Anne Frank vals zou zijn. Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemde de actie eerder al “walgelijk, echt walgelijk”.