Warmetruiendagacties in heel Nederland; samen op weg naar 80% energiebesparing!

Veel mensen hebben deze winter elke dag Warmetruiendag. Energiebesparing staat vanwege de energie- én klimaatcrisis met stip op 1. De vraag nu is: hoe snel schalen we onze huidige klimaatambities op naar de ruim 80% energiebesparing die mogelijk én nodig is? Warmetruiendagacties door het hele land wijzen de weg.

Nederland in actie: veel manieren om energie te sparen

Op 10 februari zijn er weer honderden acties op scholen, in verzorgings- en zorginstellingen, bij bedrijven en mensen thuis: overal in het land komen mensen in actie. Met solidariteits- en ‘fix’acties voor mensen in isolatiearmoede, met repaircafé’s om kapotte spullen te repareren – het winnen en verwerken van grondstoffen is verantwoordelijk voor de helft[1] van de CO2 uitstoot – tot energiebesparing met de thermostaat: elke actie bespaart energie en elke graad omlaag spaart 6% energie én 6% CO 2 . Deelnemende bedrijven, scholen en gezinnen kunnen op 1 dag met 1 graad lager het jaarverbruik van 3 Waddeneilanden besparen. Doen we dit allemaal samen gedurende het hele stookseizoen, dan besparen we het jaarverbruik van een stad als Amsterdam en voorkomen we de uitstoot van 1 megaton CO 2.

80% energiebesparing: mogelijk en nodig

Uit onderzoek[2] blijkt dat voor een prettig leven ongeveer 20 gigajoule (GJ) per persoon per jaar nodig is. Dit staat gelijk aan zo’n 5555 kWh of 632 m3 gas, en dit is het totaal voor warmte en koelte, mobiliteit en voedsel. In Europa verbruiken we nu zo’n 100 GJ per persoon, en weten we wat er nodig is om richting 20 GJ en 80% besparing te gaan: isoleren-isoleren-isoleren; van onszelf, onze huizen en gebouwen om mee te beginnen, en ook ons energieverbruik voor vervoer en eten kan flink omlaag.

Nooduitgang klimaatcrisis: samen in actie

Sinds de eerste Warmetruiendag in 2007 deden meer dan 3 miljoen mensen mee en dit jaar staat de teller met 250.000 mensen alweer ruim zo hoog als voor de lockdowns. Mensen zijn actiebereid en weten: samen energie besparen geeft energie! Samen doorbreken we de mythe van machteloosheid.

Klimaatverbond Nederland

Warmetruiendag vraagt op vrijdag 10 februari aan mensen: verwarm jezelf, niet de wereld. Warmetruiendag wordt ieder jaar op een vrijdag in februari, rond de ‘verjaardag’ van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol – het eerste wereldwijde klimaatverdrag-, georganiseerd door Klimaatverbond Nederland. Klimaatverbond Nederland is de samenwerking van 150 gemeenten, provincies en waterschappen voor impactvol klimaatbeleid.

Meedoen aan Warmetruiendag is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie én 6% CO2 per graad; samen gaan we op naar 80% energiebesparing. Op www.warmetruiendag.nl zet je jouw klimaatactie op de kaart.