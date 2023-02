Yeşilgöz over projectie op Anne Frank Huis: echt walgelijk

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vindt de tekst die maandagavond op het Anne Frank Huis in Amsterdam is geprojecteerd “walgelijk, echt walgelijk”. De geprojecteerde boodschap verwijst naar een complottheorie die de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt. Het is volgens de bewindsvrouw de verantwoordelijkheid van alle Nederlanders om ervoor te zorgen dat antisemitisme “altijd geïsoleerd en klein blijft”.

“Voor mij is het ontzettend belangrijk dat wij als gemeenschap zeggen: dit accepteren wij gewoon niet”, zegt Yeşilgöz. “Dit soort tuig en dit soort teksten hebben niets te zoeken in ons land.” Ze verwacht niet dat de daders vatbaar zijn voor dit geluid, maar wel de mensen om hen heen die misschien gaan denken dat dit normaal is. “Thuis en op school” moeten mensen daarom leren over de “verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog”, vindt de minister.

Vrijdagochtend werd bekend dat de Anne Frank Stichting aangifte heeft gedaan omdat maandagavond enkele minuten een tekst is geprojecteerd op het Anne Frank Huis. De tekst wekt de suggestie dat het bekende dagboek een vervalsing is omdat het met een balpen zou zijn geschreven, die pas na de oorlog in gebruik is geraakt. Deze theorie circuleert onder complotdenkers. De stichting ziet de actie als een manier om de Holocaust te ontkennen.

Yeşilgöz vindt het goed dat er aangifte is gedaan en verwijst voor de verdere afhandeling van de zaak naar het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter. “Eenieder die denkt hiermee weg te kunnen komen, zit er echt naast”, aldus de minister.

De politie heeft specialistische teams die om weten te gaan met dit soort zaken, vertelt de minister. Bovendien is ook het OM “ongelofelijk alert” op aanwijzingen van antisemitisme. De bewindsvrouw werkt ook aan wetgeving om Holocaustontkenning te verbieden.