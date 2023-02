Gasten restaurant in Best overmeesteren overvaller met vuurwapen

Een aantal gasten van een restaurant in het Brabantse Best heeft vrijdagavond een overvaller overmeesterd en overgedragen aan de politie. De man kwam rond 23.20 uur de eetgelegenheid aan het Dorpsplein binnen en eiste onder bedreiging van een vuurwapen geld.

“Door daadkrachtig optreden van een aantal gasten is de man overmeesterd”, zegt een woordvoerster van de politie tegen het ANP. “Ze hebben hem vastgehouden totdat de politie kwam en aan agenten overgedragen.” Ten tijde van de overval waren volgens haar nog tientallen mensen in het restaurant aanwezig. “Veel mensen hebben het zien gebeuren. Omdat zoiets uiteraard veel indruk maakt, is voor hen slachtofferhulp ingeschakeld.”

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het vuurwapen is in beslag genomen en onderzocht wordt of het om een echt of nepwapen gaat, aldus de politie. Er is geen schot gevallen.