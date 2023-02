Gewonden en twee aanhoudingen na steekincident Etten-Leur

De politie heeft in het Brabantse Etten-Leur twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij in een woning aan de Julianalaan. Daarbij zijn volgens de politie twee andere mensen gewond geraakt. Een man moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer, een vrouw, kon ter plaatse worden behandeld.

Een van de twee arrestanten raakte ook lichtgewond. Hij kon ter plekke behandeld worden en werd vervolgens aangehouden.

In de woning waren in totaal zes mensen aanwezig. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend. De aanwezigen worden gehoord en in de woning doet de politie verder onderzoek.