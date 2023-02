Karsu haalt met kookboek al 150.000 euro op voor Turkije

Zangeres Karsu heeft met de voorverkoop van haar kookboek, Karsu’s Kitchen Kookboek, al 150.000 euro opgehaald voor Turkije. Dat heeft zij zaterdag laten weten via sociale media. “Wouw, dank!” schrijft zij erbij, met een ontroerde emoji.

Karsu maakte eerder bekend dat alle inkomsten van het boek naar Turkije gaan als noodhulp voor het door zware aardbevingen getroffen gebied. “Er is dringend behoefte aan onderdak, voedsel en medische zorg”, beklemtoont de zangeres in een filmpje. “De levens van honderdduizenden mensen zijn totaal verwoest.” Het boek, dat via haar website voor zo’n 35 euro te bestellen is, ligt vanaf begin maart in de winkel.

Meerdere familieleden van Karsu zijn overleden bij de ramp. Zij deelde via sociale media al haar verdriet over onder anderen een nicht, haar man en drie nichtjes die zijn overleden door de aardbevingen.