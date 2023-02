Nederlands reddingsteam stopt voor de nacht, zoekt zondag verder

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft zaterdag in het Turkse Hatay geen overlevenden van de aardbevingen meer gevonden. Zondag gaat de zoekactie verder, waarbij meer buiten de stad zal worden gezocht. “Onze intentie is morgen weer het gebied in te gaan, maar de kans wordt wel heel klein”, zegt teamlid Jop Heinen.

Inmiddels zijn het stadscentrum van Hatay en het omliggende gebied bijna geheel doorzocht. Het is onduidelijk of andere reddingsteams zaterdag nog overlevenden hebben aangetroffen in Hatay. Heinen heeft “een vaag gerucht” opgevangen over een redding, maar dat is verre van zeker.

De hulpverlening gaat ook langzaam een andere fase in, zegt hij. “Vandaag hebben we al geen gerichte zoekacties meer gedaan, maar zijn we gebieden doorgegaan op zoek naar locaties waar mensen misschien nog in leven zijn. Die hebben we niet gevonden”, aldus Heinen.

Vrijdag wist het team nog een 8-jarige jongen levend onder het puin vandaan te halen, 106 uur na de aardbevingen. Sinds ze in Turkije zijn, hebben de Nederlanders twaalf mensen en een hond gered.