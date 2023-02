Politie doet inval in pand Oss na schietincident

De Dienst Speciale Interventies van de politie heeft zaterdagmiddag met een arrestatieteam een inval gedaan in een pand aan de Wapendrager in het Brabantse Oss. Aanleiding hiervoor was een schietincident eerder zaterdag in de buurt, in de Thorbeckestraat. Daardoor viel een gewonde, meldt de politie.

Bij de inval is niemand aangehouden. De politie is nog op zoek naar de verdachte van het schietincident. Het gewonde slachtoffer meldde zich bij een huisartsenpost, waarna hij werd overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere behandeling. Hij verkeert volgens een politiewoordvoerder niet in levensgevaar.