Tussenstand Giro555 voor Turkije en Syrië ruim 16 miljoen euro

De voorlopige tussenstand van de opbrengst van Giro555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is ruim 16 miljoen euro, meldt de organisatie zaterdag. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp, zoals onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.

Algemeen directeur van Oxfam Novib en actievoorzitter van Giro555, Michiel Servaes, noemt de betrokkenheid van Nederlanders “hartverwarmend”. Servaes is momenteel in Turkije om te zien hoe de hulpverlening verloopt en waaraan behoefte is. Verschillende organisaties achter Giro555 zijn actief in de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep en de regio Hatay. Volgens Servaes helpen de Turkse autoriteiten en de Rode Halve Maan, het Turkse Rode Kruis, goed bij het brengen van hulpgoederen naar getroffen dorpen in het gebied.

Samenwerkende hulporganisaties openden Giro555 afgelopen dinsdag, nadat gebieden in Turkije en Syrië maandagochtend vroeg getroffen waren door de aardbevingen. Om de hulpactie onder de aandacht te brengen staat zaterdag een bus van Giro555 bij het Beatrixtheater in Utrecht. Komende woensdag is een landelijke actiedag voor de slachtoffers, waarbij ook de landelijke en regionale media zijn betrokken.

Afgelopen donderdag werd ook al een tussenstand bekendgemaakt door Giro555. Toen stond de teller op ruim 9 miljoen euro.

De beving in het zuidoosten van Turkije had een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later vond nog een aardbeving plaats. Het dodental liep zaterdag op tot boven de 24.000.