Verdachte geweld opgepakt na achtervolging met helikopter

De politie heeft in Eindhoven een verdachte van betrokkenheid bij een geweldsincident in een woning in de Stadhoudersstraat in Arnhem aangehouden na een achtervolging van ongeveer 80 kilometer. Bij de achtervolging werd onder meer gebruikgemaakt van een politiehelikopter. Het slachtoffer van het geweldsincident raakte gewond aan het hoofd.

De politie onderzoekt de toedracht en heeft nog niet kunnen spreken met het slachtoffer, zegt een woordvoerder. De identiteit van beide betrokkenen is nog niet bekendgemaakt.