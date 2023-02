Brand in uitgaanscentrum ’t Teejater in Naaldwijk

In uitgaanscentrum ’t Teejater in Naaldwijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was het vuur in de horecagelegenheid snel onder controle. Even voor middernacht werd het sein brand meester gegeven. Niemand is gewond geraakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

De brand werd rond 22.45 uur ontdekt. Op dat moment waren er zo’n vijfhonderd mensen aanwezig. Die zijn volgens de veiligheidsregio door de bewaking allemaal veilig naar de uitgang begeleid. “Een beveiliger heeft geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar toen dat niet lukte hebben ze ons ingeschakeld.”

De brand zat onder meer in het plafond. Lokale media melden dat die mogelijk zou zijn ontstaan tijdens een show waarbij vuurwerk werd gebruikt. De woordvoerder zegt “die geruchten” ook te hebben gehoord, maar kan die niet bevestigen. “Nu de politie de zaak onderzoekt, mag ik er ook niets meer over zeggen.”

Een politiewoordvoerster laat weten dat nagegaan wordt of er sprake is van brandstichting.