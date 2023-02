Isala erkent: behandeling hartpatiënten ‘niet volgens standaard’

De behandeling van patiënten die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen door een cardioloog van ziekenhuis Isala is niet altijd verlopen zoals het hoort. De patiënten zijn mogelijk onder druk gezet om de behandeling te nemen, erkent het Zwolse ziekenhuis, nadat NRC met een aantal patiënten heeft gesproken.

De krant meldde zondagavond dat meerdere hartpatiënten een hartapparaat “opgedrongen” hebben gekregen. Patiënten die dat overkwam, namen contact op met NRC. Ze vertelden bijvoorbeeld dat ze onder druk werden gezet om op korte termijn te beslissen over de plaatsing. De krant kent vier casussen en heeft die aan het ziekenhuis voorgelegd.

“Bij deze patiënten is niet in alle gevallen voldaan aan de standaarden die Isala hanteert en dat trekken wij ons zeker aan”, aldus het ziekenhuis, dat zegt de signalen van de patiënten serieus te nemen. “Een patiënt mag nooit druk ervaren om voor een bepaalde behandeling te kiezen. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat deze patiënten met een naar gevoel terugkijken op hun ervaringen.”

Het ziekenhuis benadrukt dat artsen altijd samen met de patiënt moeten bepalen wat de beste behandeling is. Ook moet van tevoren aan de patiënt worden gevraagd of die mee wil doen aan een onderzoek.

Op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis is het al langer onrustig. Er speelt een corruptiezaak rond een groep cardiologen van Isala. Zij zouden een Duitse leverancier van ICD’s en pacemakers hebben voorgetrokken bij bestellingen en hiermee miljoenen hebben verdiend, zo kwam eerder al naar voren uit onder meer onderzoek van NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel. De FIOD onderzoekt de zaak. Twee cardiologen die nauw waren betrokken bij wetenschappelijke hartstudies zijn geschorst.

Isala herhaalt dat eind 2021 ingrijpende maatregelen bij de vakgroep Cardiologie zijn genomen en dat de werkwijzen zijn aangepast. Al het wetenschappelijk onderzoek is tijdelijk stilgezet. In september meldde het ziekenhuis al dat een aantal hartpatiënten zonder overleg met de eigen arts meedeed aan een studie naar een bloedverdunner.

Zorginstituut Nederland waarschuwde onlangs nog dat cardiologen in Nederland te vaak ICD’s implanteren zonder dat dit leidt tot een hogere overlevingskans.