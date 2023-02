Nederlandse vrouw opgepakt na verijdelde mogelijke aanslag België

De man die zaterdag werd opgepakt bij de Miss België-verkiezing in De Panne in de provincie West-Vlaanderen verkeerde in gezelschap van een Nederlandse vrouw. Ook zij is opgepakt.

Het is nog onduidelijk of de vrouw op de hoogte was van de plannen van de man. Later op zondag of maandagochtend besluit een onderzoeksrechter of het tweetal langer vast blijft zitten.

De 46-jarige man wilde waarschijnlijk een aanslag plegen tijdens de verkiezing van Miss België. De verkiezing vond later op de avond plaats in Plopsaland in De Panne. De man was niet bekend bij de politie of de veiligheidsdiensten. Er is nog niks duidelijk over een eventueel motief.