Nieuwe reddingshondenteams aangekomen in regio Hatay

Meerdere Nederlandse reddingshondenteams zijn zondag aangekomen in de Turkse regio Hatay om te zoeken naar vermisten. Stichting Reddingshonden RHWW meldt dat er ook al gezocht is in het gebied waar nog geen hulpverleners zijn geweest sinds de zware aardbevingen van een week geleden.

“Er komen berichten binnen dat er nog mensen in leven zijn onder het puin. Het is een chaos, maar de stemming is goed”, aldus RHWW, dat samen met nog vijf teams naar Turkije is gereisd. In de buurt van een stadion zetten de groepen hun eigen tenten op. In totaal zijn dertig mensen en achttien honden afgereisd naar Hatay in het oosten van Turkije.

In de stad Hatay was de afgelopen dagen al het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR actief. Dat team redde twaalf mensen en een hond, maar kon zaterdag en zondag geen nieuwe reddingen meer verrichten. Maandag gaat USAR er weg.