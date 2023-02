Nieuwe teams met honden onderweg naar aardbevingsgebied

Meerdere particuliere reddingsteams met honden zijn dit weekend afgereisd naar de gebieden in Turkije die getroffen zijn door de verwoestende aardbeving eerder deze week. Zo is de Stichting Reddingshonden RHWW samen met Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs, Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Veterinair Reddingshonden Team (VRT) met in totaal dertig mensen en achttien honden afgereisd naar Hatay in het oosten van Turkije om daar de autoriteiten te helpen met het zoeken naar overlevenden die mogelijk nog onder het puin liggen.

Bijna een week na het natuurgeweld worden nog altijd, zij het sporadisch, mensen levend onder het puin van ingestorte gebouwen gehaald. “Ondanks dat de kans op het vinden van overlevende personen erg laag is, is het belangrijk dat de mensen die vermist zijn, worden gevonden, zodat hun dierbare(n) afscheid kunnen nemen”, stelt de stichting RHWW.

Zaterdag vertrok al een team van de Nederlandse stichting Signi zoekhonden naar Turkije om te helpen, meldt de stichting. Vijf mensen en vijf honden gaan in het rampgebied zoeken naar vermisten.

De teams komen in plaats van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR in Hatay. De reddingswerkers van dit team doen zondag nog een laatste poging om overlevenden te vinden en te bevrijden uit het puin. Maandag wordt het basiskamp afgebroken en dragen ze de werkzaamheden over aan andere teams.