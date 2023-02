Reddingsteam geeft uitrusting weg aan Oxfam na acties in Turkije

Het reddingsteam USAR, dat in het rampgebied in Turkije zocht naar slachtoffers van de aardbevingen, doneert met steun van het kabinet hulpgoederen aan een hulpteam van Oxfam Novib. USAR (Urban Search and Rescue Team) rondde zondag haar werk af in Turkije en laat daar spullen achter voor de hulporganisatie.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) zorgt dat de kosten worden gedekt, laat een woordvoerder weten. Het gaat om onder meer tenten en bijbehorende verwarming, voedsel en water, generatoren, brandstof, waterzuivering, verlichting, latrines en regenpakken. Volgens Schreinemacher kunnen de medewerkers van Oxfam de spullen goed gebruiken bij hun werk in Turkije.

Maandag vertrekt USAR uit het rampgebied. Schreinemacher heeft “groot respect” voor het team, en is “dankbaar voor de inzet van de Nederlandse reddingswerkers”. De reddingswerkers van USAR hebben tijdens hun werk twaalf mensen en een hond kunnen redden.

Het USAR-team bestaat uit specialisten op het gebied van zoek- en reddingsacties, maar ook uit verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. Normaal gesproken zijn de teamleden werkzaam bij onder meer Defensie, de politie, brandweer of veiligheidsregio’s.

Ook het noorden van Syrië is zwaar getroffen door de aardbeving, maar vanwege de voortdurende burgeroorlog daar was het sturen van een reddingsteam zoals USAR niet mogelijk. Wel heeft het kabinet 10 miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan mensen in Syrië, maakte Schreinemacher afgelopen woensdag bekend. Dat geld gaat goeddeels naar fondsen van de Verenigde Naties, waarmee dekens, tenten, voedsel en water worden verstrekt.