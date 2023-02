Tentoonstelling Vermeer bijna uitverkocht, mogelijk meer kaartjes

Voor de tentoonstelling Vermeer die vrijdag opende in het Rijksmuseum en inmiddels vrijwel volledig is uitverkocht, komen mogelijk nieuwe kaartjes beschikbaar. Dat zei hoofddirecteur Taco Dibbits van het Rijksmuseum zondag in het televisieprogramma Buitenhof. “De liefde voor Vermeer is wereldwijd gigantisch.”

Volgens Dibbits was er de afgelopen dagen een stormloop op de kaartjes. “Het gaat enorm snel”, aldus Dibbits. In drie dagen tijd waren de kaartjes bijna uitverkocht, zei de directeur. “We gaan er nu alles aan doen om het toch nog mogelijk te maken om meer mensen te kunnen ontvangen.”

De populariteit is groot, zei Dibbits, die onder meer ook vertelde zaterdag mensen te hebben gesproken die uit Australië speciaal voor de tentoonstelling naar Nederland zijn gekomen. De directeur vergeleek de stormloop op de kaartjes met de stormloop op kaartjes bij popconcerten. “De eerste avond al probeerden zo veel mensen op de site te komen, dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht, maar toch waren het er nog meer dan we aan konden, en toen was de site down.”

In totaal waren er zo’n 450.000 kaartjes beschikbaar, vertelde de directeur. “We gaan nu kijken of we nog meer avonden open kunnen, of we er toch net iets meer mensen in kunnen laten”, aldus Dibbits. “Maar het is natuurlijk ook een balans, want je wil dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien.”

Op de vraag of er snel een aankondiging volgt dat het aantal avonden waarop de tentoonstelling te zien is, wordt uitgebreid, antwoordde Dibbits: “Houd de hele tijd de website in de gaten.”

De tentoonstelling Vermeer, die nog te zien is tot en met 4 juni, opende vrijdag in het museum. Niet eerder waren er zoveel werken van de 17e-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond.