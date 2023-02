Twaalf aardbevingsslachtoffers mee op eerste Defensievluchten

Op de eerste twee vluchten van een Nederlands defensievliegtuig zijn in totaal twaalf mensen meegenomen die gewond zijn geraakt door de aardbeving in Turkije. Het ministerie van Defensie meldt dat met hen ook 69 familieleden meevlogen. De gewonden zijn overbracht naar ziekenhuizen in badplaats Antalya en hoofdstad Ankara.

Het C-130 Hercules transportvliegtuig vliegt de komende twee weken nog om slachtoffers uit het rampgebied te halen, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het toestel is aangepast zodat het geschikt is voor medische vluchten. Aan boord zijn twee artsen en zes verpleegkundigen. Er is plaats voor maximaal zeventig personen.

Commandant van het detachement, luitenant-kolonel Maurice Schonk, vindt het een mooi resultaat. “De hulp wordt zeer gewaardeerd door de bevolking.”

In de regio wordt gewaarschuwd voor brandstoftekorten maar daar zal het vliegtuig geen last van hebben, zei een defensiewoordvoerder eerder. “Alleen in het rampgebied is een tekort aan brandstof. Reguliere vliegvelden in Turkije hebben geen brandstoftekort.”

In het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syriƫ zijn al meer dan 28.000 doden gemeld. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog veel verder op. De Verenigde Naties verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers zal oplopen tot meer dan 50.000.