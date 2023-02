Veel aandacht in kerkdiensten voor aardbevingen Turkije en Syrië

In protestantse en katholieke kerken is deze zondag tijdens de diensten veel aandacht voor de aardbevingen die eerder deze week gebieden in Turkije en Syrië trof, zeggen woordvoerders van de beide kerkgemeenschappen. Eerder al riepen bisschoppen van de katholieke kerk parochies op om dit weekend te bidden en te collecteren “voor de vele slachtoffers van de recente aardbevingen”.

De opbrengst van de collecte gaat via de Vastenactie naar caritasorganisaties in Syrië en Turkije “om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet”. Afgelopen vrijdag om 13.00 uur luidden bij veel parochies en andere christelijke kerken al de kerkklokken toen het vrijdagmiddaggebed begon in moskeeën, bij wijze van “solidariteit over religieuze scheidsmuren heen”.

Ook in protestantse kerken is zondag veel aandacht voor de natuurramp en wordt er met name geld ingezameld, aldus een woordvoerster. Hulporganisatie Kerk in Actie steunt lokale kerken in Syrië, die daklozen opvangen en hen voorzien van maaltijden, medicijnen en dekens. Kerk in Actie wijst erop dat een donatie van 30 euro goed is voor een hygiënepakket voor twee personen, 50 euro een dag eten en drinken is voor een getroffen familie en dat 75 euro dekens en matrassen betekent voor dakloze Syriërs.

Ter ondersteuning van de kerkdiensten heeft Kerk in Actie een lied gemaakt en op YouTube geplaatst: Ontferm U Heer: gebed voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.