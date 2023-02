Chantal Janzen presenteert tv-actie voor Turkije en Syrië

Chantal Janzen presenteert woensdag de speciale tv-show op de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Jeroen Pauw en Eva Jinek voeren in de studio gesprekken met gasten, is maandag bekendgemaakt.

Tijdens de uitzending wordt regelmatig geschakeld met het actiecentrum van Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum. Daar doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel. Optredens worden onder meer verzorgd door Karsu en Frank Boeijen. Johnny de Mol maakte de afgelopen dagen voor het programma reportages van acties in Nederland.

De tv-show wordt gemaakt door NPO, RTL en Talpa maar is enkel te volgen via NPO 1. Op de andere zenders wordt gedurende de dag wel aandacht besteed aan de actie. Zo wordt er regelmatig geschakeld met Beeld & Geluid. Het bekendmaken van de eindstand is wel op NPO 1, RTL 4 en SBS6 te zien.

De laatste keer dat de media gezamenlijk in actie kwamen voor Giro555 was vorig jaar maart toen er geld werd ingezameld voor Oekraïne. Ook toen waren Chantal Janzen, Jeroen Pauw en Eva Jinek betrokken als presentatoren.