Extra tv-uitzending over Nederlandse reddingswerkers in Turkije

BNNVARA zendt dinsdagavond een reportage uit over het Nederlandse reddingsteam USAR in het rampgebied in Turkije en Syriƫ. Dat maakte de omroep maandag bekend.

Journalist Geertjan Lassche reisde met het team mee om verslag te doen van de situatie na de verwoestende aardbeving. Het Nederlandse reddingsteam kwam vorige week dinsdag aan in het rampgebied, maandag begon het team aan de reis naar huis. USAR heeft in de afgelopen week twaalf mensen levend onder het puin vandaan kunnen halen.

De reportage van Lassche is dinsdag om 21.10 uur te zien in de extra tv-uitzending Oranje helmen in Turkije op NPO 1.