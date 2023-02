In de nacht van zondag op maandag is ingebroken in het Keramiekmuseum Princessehof in het centrum van Leeuwarden. De daders hebben voorwerpen meegenomen, maar wat de waarde is, is nog niet bekendgemaakt.

De politie zegt dat ze een automatische melding kreeg rond 03.45 uur. Toen de agenten ter plekke kwamen in de Grote Kerkstraat, werden er geen verdachten gezien.

Later werden er spullen in de Doelestraat gevonden, de politie onderzoekt nog of dit een deel van de buit is.