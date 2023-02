Man en vrouw in Noord-Holland opgepakt voor vastgoedfraude

Een 46-jarige man uit Julianadorp en een vrouw van 47 jaar uit Den Helder zijn maandagmorgen gearresteerd op verdenking van vastgoedfraude. Wat de relatie is tussen beide verdachten is nog niet bekend. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting, aldus de politie.

De politie was samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD al een poos bezig met het onderzoek naar de vastgoedfraude. In dat verband zijn in 2021 al drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Daar werden twee auto’s en administratie in beslag genomen. Volgens de politie is inmiddels voldoende bewijsmateriaal verzameld om de man en de vrouw aan te houden. Het onderzoek gaat nog verder.