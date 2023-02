Nederlands reddingsteam vindt 13-jarig meisje levend onder puin

Een Nederlands reddingshondenteam heeft maandagavond een 13-jarig meisje levend gevonden onder het puin in de Turkse regio Hatay. Een woordvoerder van de Stichting Reddingshonden RHWW laat weten dat een bergersploeg het meisje onder het puin vandaan haalde na een aanwijzing van de honden.

“Wij gaan met de honden langs het puin en na een aanwijzing van een geurspoor dat de honden oppikken komen de bergers in actie”, aldus de woordvoerder. Hoe lang het meisje precies onder het puin lag, kon hij niet zeggen. Volgens Omroep Gelderland gaat het om 184 uur, meer dan 7,5 dag.

Meerdere Nederlandse reddingshondenteams kwamen zondagavond aan in de regio en zijn maandag rond het middaguur begonnen met hun zoektocht naar vermisten. “We werken in shifts van zes uur en gaan dag en nacht door”, zo zei een woordvoerder van RHWW eerder.

In totaal zijn bijna dertig mensen en achttien honden afgereisd naar het door de aardbevingen zwaar getroffen gebied in het oosten van Turkije. Ze verblijven in tenten in de buurt van een stadion. Eerder werd al bekend dat de reddingshonden van de stichting Signi tot nu toe zo’n dertig overleden personen hadden gevonden.