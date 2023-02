Rekenkamer: plan Defensie voor vastgoed onvoldoende onderbouwd

Het plan waarmee Defensie de problemen met haar vastgoed wil aanpakken is onvoldoende onderbouwd, vindt de Algemene Rekenkamer. Het gaat dan onder meer om het voorstel om al het vastgoed over te doen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

De Rekenkamer wijst erop dat het Rijksvastgoedbedrijf het vastgoed voor Defensie al beheert, maar de afgelopen jaren niet in staat bleek dit toereikend te doen. Dat is onder meer het gevolg van een tekort aan personele capaciteit. “Binnen het ministerie zijn de meningen over deze keuze zeer verdeeld”, aldus de Rekenkamer.

Verder mist de Rekenkamer een integraal plan van staatssecretaris Christophe van der Maat waarin staat welk vastgoed behouden blijft en wat wordt afgestoten. De bewindsman wil het vastgoed stapsgewijs aanpakken. De hele operatie duurt zo’n tien tot vijftien jaar, is de verwachting.

Defensie wil haar vastgoedportefeuille reorganiseren omdat veel gebouwen aan het einde van hun levensduur zijn. Er is een grote achterstand als het gaat om onderhoud. Dat is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Van der Maat wil kazernes en grond gaan afstoten, maar ook nieuwe kazernes bouwen. Het ministerie bezit bijna 10.000 gebouwen verspreid over bijna vierhonderd locaties.