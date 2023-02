Stadsreinigers Den Haag houden manifestatie op de Koekamp

Een kleine tweehonderd stadsreinigers hebben maandagmorgen een manifestatie op de Koekamp in Den Haag gehouden om hun eis voor een loonsverhoging onder de aandacht te brengen. De medewerkers van de stadsreiniging staken tot en met woensdag.

De stadsreinigers willen, net als anderen die in dienst zijn van gemeenten, meer loonsverhoging dan hun werkgevers bereid zijn te geven. Ze eisen via vakbond FNV onder meer een loonsverhoging van 12 procent. Volgens de FNV blijkt uit het laatste loonbod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) “onvoldoende waardering”, waarbij ook gewezen wordt op de hoge inflatie. Het gaat om een loonbod van “een schamele 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024”.

“De actiebereidheid is heel groot”, zegt Gijsbert Boggia, bestuurder Den Haag van FNV Overheid. “Ik heb vorige week in de depots ongeveer 450 mensen gesproken. Sommigen hadden sinds 2000 niet meer gestaakt en veel anderen nog nooit. Daaruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat we nu actievoeren.”

De Rotterdamse collega’s van de Haagse stadsreinigers beginnen woensdag aan een zesdaagse staking. De stadswachten in Rotterdam delen eind deze week drie dagen lang geen bekeuringen uit.

Eerder legde de reinigingsdienst van Utrecht het werk neer. Dat leidde tot bergen vuil in de stad, die de stakers na afloop zelf opruimden. In Emmen werd afgelopen donderdag geen vuilnis opgehaald, in de Betuwe bleven de vuilniswagens vorige week binnen en waren de milieustraten dicht, en ook in Groningen staakten de medewerkers van Stadsbeheer.

Op woensdag houdt de FNV een landelijke demonstratie in Utrecht. “Die demonstratie is deels fysiek, maar er zal ook een mogelijkheid zijn waardoor mensen op afstand de demonstratie kunnen bijwonen. Die vorm van demonstreren hebben we al eerder toegepast, tijdens de coronacrisis. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken”, legt FNV-bestuurder Marieke Manschot uit.