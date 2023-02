Vrije inschrijving voor Vierdaagse start met problemen

De vrije inschrijving voor de 105e Vierdaagse in Nijmegen is maandag met veel problemen van start gegaan. Het digitale inschrijfportaal ging om 10.00 uur open, maar de toestroom van wandelliefhebbers was zo groot dat de website steeds uit de lucht vloog. Tegen 12.00 uur leken de grootste problemen verholpen, aldus een woordvoerder, maar nu moesten inschrijvers online in een wachtrij gaan staan, waar volgens de site al ruim 20.000 anderen ook in de rij staan. “Gewoon blijven wachten, je wordt na ongeveer een uur doorgestuurd naar de inschrijfmodule”, laat de organisatie van de Vierdaagse weten.

De Vierdaagse werkt dit jaar voor het eerst zonder loting voor een startbewijs. Vanaf medio januari konden lopers die al eerder een Vierdaagse voltooiden en jongeren van 12 tot 18 jaar inschrijven. Dat heeft 32.606 inschrijvingen opgeleverd, aldus Stichting De 4Daagse. Er zijn in totaal 47.000 startbewijzen. Voor het resterende aantal startkaarten kan vanaf maandag ingeschreven worden. Wie zich aanmeldt krijgt direct na betaling van 109 euro inschrijfgeld te horen dat er een startbewijs klaarligt, totdat het maximale aantal startkaarten is bereikt. De vrije inschrijving is mogelijk tot half juni, maar veel wandelliefhebbers wilden niet langer wachten, zo blijkt maandag.

Het was sinds 2009 nodig om te loten voor een startbewijs. Dit jaar is dat om verschillende redenen veranderd. Vorig jaar was de eerste Vierdaagse na de coronapandemie voor het eerst niet volgeboekt. Er schreven zich 42.174 mensen in, van wie er 34.934 de finish behaalden.