Benefietconcerten voor Giro555 bij Westergas en Hedon

Het Amsterdamse Cultuurdorp Westergas houdt woensdag in samenwerking met de stichting True Art Of Giving een benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook radiostation KINK en poppodium Hedon in Zwolle organiseren op deze dag een benefietavond. Alle opbrengsten gaan naar Giro555.

Onder anderen Goldband, DI-RECT en Kris Kross Amsterdam staan op de landelijke actiedag van Giro555 op het podium in de Gashouder in de hoofdstad. Ook Frenna, Bilal Wahib, Iris Hond en Ammar Taher komen hier in actie voor de slachtoffers van de aardbevingen. De avond wordt gepresenteerd door Eva Cleven en Eric Corton.

In Zwolle zijn optredens van onder anderen Blaudzun, Paceshifters, Orange Skyline en de Haagse band Wodan Boys. Het idee voor een benefietavond ontstond afgelopen vrijdag tijdens het radioprogramma KINK Rush Hour, de Vrijmibo Editie.

Tickets voor beide concerten zijn al te koop.

Door de aardbevingen van vorige week zijn in totaal al ruim 35.000 mensen omgekomen in Turkije en Syrië. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties verwacht dat de bevingen aan meer dan 50.000 mensen het leven hebben gekost.